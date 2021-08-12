Таран: На параде ко Дню Независимости откажемся от советских традиций

Об этом заявил министр обороны Андрей Таран, сообщает пресс служба Минобороны.

"Очень символично, что в этом году, в 30-ю годовщину Независимости, мы отходим от советской системы организации парадов, оставляем "совковость" в прошлом. В этом году сценарий проведения всего празднования, и в частности военного парада как отдельного элемента этого празднования на Крещатике, будет другим. Впервые за годы независимости Украины не будет объезда войск, поздравления каждой коробки отдельно. Это осталось разве что в России, осуществляющей против нас вооруженную агрессию. Я считаю, что это серьезная демонстрация приверженности натовским стандартам", - подчеркнул он.

Таран отметил, что всего в военном параде примут участие около 5 тыс. представителей сектора безопасности и обороны. Большинство военнослужащих в расчетах - участники боевых действий. Он добавил, что тяжелой техники, которая может повредить дорожное покрытие, в прохождении не будет.