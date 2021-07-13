Таран и заместитель помощника Блинкена обсудили визит Зеленского в США

Об этом сообщает пресс-центр Минобороны.

Во время нее обсудили военно-политическую составляющую повестки дня предстоящего визита Владимира Зеленского в США.

В частности, обратили внимание на расширение двух- и многосторонней договорно-правовой базы и отдельные вопросы военно-технического сотрудничества. В то же время Кент заявил, что прибыл в Украину на две недели.