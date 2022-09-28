Танцовщик из Херсона Полунин посвятил убитым военным РФ выступление в Узбекистане: ему отказались платить
Скандально известный танцовщик Сергей Полунин дал концерт в Ташкенте, во время которого станцевал под песню российского пропагандиста SHAMAN и посвятил выступление умершим в Украине российским оккупантам
Об этом Сергей Полунин сообщил в видео, которое изложено в Instagram .
Родившийся в Украине танцовщик, получивший в 2018 году российское гражданство, посетовал на инцидент, произошедший с ним в Узбекистане. В Ташкенте артист балета устроил выступление, посвятив его умершим российским военным, которые сейчас убивают украинцев, в том числе и на Херсонщине, откуда родом Полунин.
Танцовщик исполнил танец под песню ярого пропагандиста SHAMAN "Встанем" и получил негативную реакцию со стороны зала. Сам он назвал песню "добрым треком" и сообщил, что таким образом хотел выразить благодарность захватчикам.
"Сотрудники фонда культурных инициатив Узбекистана решили себе позволить кричать на весь театр: "Кто позволил ему танцевать под эту песню?"
Он также отметил, что работники фонда отказались платить танцовщикам за выступление.
"Разрешили себе кричать на моих сотрудников. Решили после этого не платить танцовщикам их суточные", – прокомментировал артист.
По его словам, у труппы Полунина хотят также отсудить деньги, которые им заплатили перед концертом.
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