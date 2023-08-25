Танцевали на могилах погибших военных: в Киеве полиция задержала двух сестер

Об этом сообщили в telegram-канале полиции Киева.

Отмечается, что для отработки информации сразу привлеклись оперативники управления уголовного розыска полиции Киева и аналитики столичного главка.

"Правоохранители Киева передали ориентировку на нарушительниц всем нарядам полиции. Менее чем через час полицейские остановили киевлянок. Как стало известно, двое сестер пришли на Лесное кладбище и решили таким образом "почтить" память погибших защитников Украины", - говорится в сообщении.

Следователи Деснянского управления полиции по согласованию с окружной прокуратурой начали уголовное производство по ч. 2 ст. 297 Уголовного кодекса Украины – поругание над могилой. Решается вопрос о сообщении им о подозрении.

Фигуранткам грозит ограничение свободы сроком от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.