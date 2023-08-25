Танцевали на могилах погибших военных: в Киеве полиция задержала двух сестер
В четверг, 24 августа, полицейские во время мониторинга социальных сетей увидели видео, где две девушки танцуют на могилах погибших воинов на одном из столичных кладбищ
Об этом сообщили в telegram-канале полиции Киева.
Отмечается, что для отработки информации сразу привлеклись оперативники управления уголовного розыска полиции Киева и аналитики столичного главка.
"Правоохранители Киева передали ориентировку на нарушительниц всем нарядам полиции. Менее чем через час полицейские остановили киевлянок. Как стало известно, двое сестер пришли на Лесное кладбище и решили таким образом "почтить" память погибших защитников Украины", - говорится в сообщении.
Следователи Деснянского управления полиции по согласованию с окружной прокуратурой начали уголовное производство по ч. 2 ст. 297 Уголовного кодекса Украины – поругание над могилой. Решается вопрос о сообщении им о подозрении.
Фигуранткам грозит ограничение свободы сроком от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
Согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
- 24 августа правоохранители объявили подозрение подполковнику, использовавшему свое служебное положение в личных целях.
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