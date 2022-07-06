Об этом информирует ОТУ "Север".

"Где-то в степях Донбасса вражеский танк встретился с воинами ВСУ и от радости ему "сорвало башню". Вот такая короткая сказочка", - пишет территориальное управление.

ВСУ 4 июля уничтожили российский склад боеприпасов в Николаевской области и ликвидировали почти 50 оккупантов

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