Танку оккупантов "сорвало башню" на Донбассе после встречи с ВСУ
На Донбассе подразделения Вооруженных сил Украины ликвидировали российский танк
Об этом информирует ОТУ "Север".
"Где-то в степях Донбасса вражеский танк встретился с воинами ВСУ и от радости ему "сорвало башню". Вот такая короткая сказочка", - пишет территориальное управление.
- ВСУ 4 июля уничтожили российский склад боеприпасов в Николаевской области и ликвидировали почти 50 оккупантов
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.19
Покупка 34.19Продажа 35.01
-
EUR
Покупка 34.91Продажа 36.2
- Актуальное
- Важное