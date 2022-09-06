Почему Шольц не выпускает немецких "леопардов" в Украину

История с немецкими танками и канцлером Германии Олафом Шольцем напоминает постоянную шкатулку сюрпризов, которая время от времени возникает в отношениях с этой страной. Потому ,что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль перед визитом в Германию провел ряд интервью с зарубежными изданиями и говорил о том, что Украине нужны немецкие или американские танки. А после встречи с Шольцем было сказано, что мы действительно поговорили о поставках германских вооружений и достигли определенного конструктива.

Но, как видим, этот конструктив со временем рассеялся: была публикация в издании "Die Welt", в которой отмечено, что Шольц не поддержал предложение украинской стороны передать или в перспективе обеспечить поставки танков. Хотя, по словам Шмыгаля, было договорено об определенных механизмах, и таким механизмом должен был быть прямой контракт с производителем танков Leopard, немецкой компанией Krauss-Maffei Wegmann. Также известно, что была возможность заключения контракта на 100 новых танков Leopard А7, которые могли бы быть изготовлены для Украины. Но этот контракт не заключен и Шольц не поддержал такое решение.

Сегодня появилась еще одна публикация в немецкой газете, где Шольц объяснял, почему не поддержал это решение и что он действует, так же как и страны Большой семерки. То есть есть договоренность о том, чтобы не поставлять определенные виды вооружения и Шольц сослался на статью Байдена в The New York Times, где президент США говорил о непостаке определенных видов вооружения в Украину. За это время ситуация изменилась, но позиция Германии в отношении танков осталась неизменной. Соответственно, существует табу на поставку определенных видов вооружения в Украину, в частности Leopard в разных версиях.

Интересно, что был отчет Германии перед ООН, где говорилось о запасах вооружений Германии, и оказывается, что старых запасов вооружения у них много. В частности танков Leopard 1 – 182 единицы, Leopard 2 – 642, БМП – 730, БМП Puma – 330, то есть есть запас вооружения, который Германия могла бы передать, не ожидая изготовления новых образцов. Этот подход Германии будет сохраняться достаточно сложным и для нас неприятным. Шольц говорит о том, что есть определенное распределение в поставках вооружения для Украины и Германия отвечает за артиллерию и ПВО. Но почему бы не передать танки, чтобы Украина более эффективно вела наступательные действия? Ведь без тяжелой бронетехники освобождать территории очень сложно.

На Юге морская пехота использует машины Kirpi для наступления на противника, но на месте бронемашин должны быть танки. Встреча в Рамштайне, возможно, будет толчком пробить танковое табу.

Путин собирается просить помощи у Ким Чен Ына

Информация о том, что Путин собирается обратиться за помощью к лидеру КНДР Ким Чен Ыну демонстрирует, что российский оборонно-промышленный комплекс исчерпал все свои возможности. Эти запугивания РФ, что она может вести войну на истощение, не соответствуют действительности. За полгода Россия исчерпала половину своих запасов боеприпасов, она в день выстреливает до 60 тысяч, а в последующие полгода Россия исчерпает уже все свои запасы. А оборонная промышленность РФ может за год производить максимум полтора миллиона новых боеприпасов и не имеет возможности увеличить этот потенциал, потому что не хватает предприятий и обученного персонала.

Теперь руководство РФ с протянутой рукой сначала бегало в Иран, где они брали беспилотники, а сейчас есть попытки получить боеприпасы из Северной Кореи. Об этом сообщают американские источники и разведка. Риск в том, что часть этих боеприпасов Россия может закупить у Северной Кореи, но у них могут быть проблемы с логистикой и качеством боеприпасов. Также у РФ исчерпывается ресурс пушек. Из 1 500 орудий, стянутых на украинские фронті, требуют замены стволов не менее 85%, это значит, что через определенное время у россиян будут проблемы с артсистемами. Выводы заключаются в том, что нужно активно использовать наши способы уничтожения российских складов, артиллерии, давить на партнеров, чтобы получить ATACMS и проводить активные действия, чтобы минимизировать возможность врага использовать артиллерию.

Ситуация на фронтах

Стоит вспомнить интервью президента агентства ABC News, где он утверждал о том, что вопрос контрнаступательных действий – это не только Херсон, но и несколько других направлений. Действительно, мы говорим и о Юге, и о Харькове, а также о Луганском направлении.

Юг

Ситуация на Юге развивается динамично, продолжаются позиционные бои, мы используем дальнобойную артиллерию. Мосты через Днепр и Ингулец уже не работают, уничтожаются понтонные переправы. Если говорить об отдельных направлениях, то кроме Высокополья — это левый фланг, можем говорить о Потемкине, Ольгине, Нововознесенске, которые уже находится в большинстве под нашим контролем, а это значительный участок, оттесненный у врага.

Центральная часть этого украинского наступления — это Сухой Ставок, откуда развивается наступление на Костромку и дальше трасса на Берислав — это идея с рассеканием пополам российской группировки.



На правом фланге есть положительная динамика – Зеленый Гай, Киселевка. А от Киселевки до Чернобаевки и Херсона – 18 км, это направление важно.

Харьковщина

Были сообщения в разных источниках, но дождемся обращения президента. Ведь упоминание о Балаклее и об Изюмском направлении говорит о том, что положительная динамика связана с отвоевыванием территорий, которые враг удерживал под своим контролем. Каждый отвоеванный у противника метр — это чрезвычайные усилия ВСУ, обеспечивающие качественные изменения на линии фронта.