Танковая колонна оккупантов расстреляла авто в Ворзеле: погибли женщина и девушка-подросток (фото)

В пгт Ворзель Бучанского района оккупанты обстреляли гражданский автомобиль с шестью гражданскими.

Об этом сообщает офис генпрокурора.

Сообщается, что в результате обстрела погибли женщина и 17-летняя девушка, остальные получили осколочные ранения.

"4 марта 2022 года шесть человек ехали на автомобиле из пгт Ворзель Бучанского района Киевской области. Во время движения они встретили колонну военной техники оккупантов, обозначенную буквой "V", открывших по ним огонь из танковых пулеметов", - говорится в сообщении.

По факту расстрела гражданского автомобиля с мирными жителями Киево-Святошинская окружная прокуратура Киевской области приступила к уголовному производству Действия военных страны-агрессора квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Это не первое преступление оккупантов в Ворзеле. 25 февраля российские войска обстреляли из "Градов" детский дом в городе Ворзель Киевской области, в котором находились 50 детей.

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