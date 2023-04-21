"Танковая коалиция": в Польше создадут центр по обслуживанию Leopard 2 для Украины
В ходе заседания союзников Украины в формате "Рамштайн" было решено создать в Польше центр технического обслуживания танков Leopard 2
Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter.
По словам чиновника, протокол о таких намерениях подписан во время переговоров с коллегами из Германии и Польши на полях заседания в формате "Рамштайн".
"Состоялось заседание "танковой коалиции". Я благодарен своим немецким и польским коллегам Борису Писториусу и Мариушу Блащаку за непоколебимую поддержку Украины. Сегодня мы подписали Письмо о намерениях по созданию в Польше Центра технического обслуживания и сервиса для украинских основных боевых танков Leopard 2", - написал Резников.
По словам министра, такое решение будет способствовать укреплению сотрудничества сторон и возможностей украинских защитников.
- 21 апреля министр обороны Украины Алексей Резников и глава Пентагона Ллойд Остин встретились перед заседанием Контактной группы по обороне на авиабазе "Рамштайн". Резников поблагодарил главу Пентагона Ллойда Остина и американцев за еще один пакет помощи в сфере безопасности.
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