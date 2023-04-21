Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter.

По словам чиновника, протокол о таких намерениях подписан во время переговоров с коллегами из Германии и Польши на полях заседания в формате "Рамштайн".

"Состоялось заседание "танковой коалиции". Я благодарен своим немецким и польским коллегам Борису Писториусу и Мариушу Блащаку за непоколебимую поддержку Украины. Сегодня мы подписали Письмо о намерениях по созданию в Польше Центра технического обслуживания и сервиса для украинских основных боевых танков Leopard 2", - написал Резников.

По словам министра, такое решение будет способствовать укреплению сотрудничества сторон и возможностей украинских защитников.