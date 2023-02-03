"Танковая коалиция" нам нужна для контрнаступления, - Резников

Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с вице-премьер-министром — министром национальной обороны Республики Польша Мариушем Блащаком.

"Танковая коалиция" с основными танками стран НАТО нам нужна для контрнаступления. То есть мы будем использовать их в качестве "стального кулака" для того, чтобы пробивать их линию обороны тогда, когда эти корпуса будут готовы. Наш Генеральный штаб примет решение, в каком именно месте это делать", – сказал министр.

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Кроме того, он отметил, что для сдерживания возможного нового российского наступления на юге и востоке ВСУ задействуют имеющиеся ресурсы, в первую очередь - 155-мм артиллерию и другие средства поражения.

"Поэтому мы сегодня говорим, что приоритетом на поле боя остается 155-мм артиллерия и снаряды к ней", – подчеркнул глава Минобороны Украины.