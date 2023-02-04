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Танкисты ВСУ быстро овладели управлением мощным Challenger 2, - минобороны Британии

4 февраля, 2023 суббота
14:28
война с Россией

В минобороны Великобритании заявили, что украинские военные успешно проходят обучение на танках Challanger 2

Об этом сообщает минобороны Британии в twitter.

Британское министерство обнародовало фото с учений танкистов из Украины и заявило, что они добились существенных успехов.

"На этой неделе танкисты Вооруженных Сил Украины быстро освоили управление мощным Challenger 2. Великобритания предоставляет Украине танки Challenger 2, чтобы помочь ей защитить свою родину и вернуть территорию", - написали в британском минобороны.

  • 14 января премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил, что его страна предоставит Украине танки Challenger 2. В новом пакете военной помощи Великобритания, кроме танков 14 Challenger 2, передаст Украине 30 самоходных артиллерийских установок орудий AS90.
  • 29 января украинские военные прибыли в Великобританию на обучение на западных танках Challenger 2
  • 30 января министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что танки Challenger 2 прибудут в Украину к лету.
Мир
военные силы Украины
Великобритания
оружие для Украины
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