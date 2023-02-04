Об этом сообщает минобороны Британии в twitter.

Британское министерство обнародовало фото с учений танкистов из Украины и заявило, что они добились существенных успехов.

"На этой неделе танкисты Вооруженных Сил Украины быстро освоили управление мощным Challenger 2. Великобритания предоставляет Украине танки Challenger 2, чтобы помочь ей защитить свою родину и вернуть территорию", - написали в британском минобороны.