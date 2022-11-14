Танкиста РФ, обстреливавшего гражданских в Мариуполе, посадили на 12 лет

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Следователи СБУ установили, что в качестве оператора-наводчика танка Т72 он произвел по меньшей мере 20 выстрелов по жилым многоэтажкам Мариуполя. Рашиста удалось схватить в конце апреля неподалеку села Ривнополь Донецкой области. Тогда ВСУ подбили его танк, а раненого боевика взяли в плен", - говорится в сообщении.

Согласно информации, во время следственных действий удалось установить, что этот танкист имеет "длинную карьеру" в террористических группировках "ДНР":

Он присоединился к террористам еще в 2014 году, воевал в 5-й роте 2-го мотострелкового батальона 7-й бригады 9-го полка морской пехоты "ДНР" в должности пулеметчика, был в должности стрелка в батальонах "Сомали", "Чечен", "Пятнашка". Кроме того, находился в фейковой финансово-экономической полиции и во 2 взводе 2 роты танкового батальона 9 полка морской пехоты "народной милиции ДНР", а в начале полномасштабного вторжения РФ он официально присоединился к 8 армии оккупантов как оператор-наводчик танка Т7.

Экс-командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес заявил, что уже в январе ВСУ деоккупируют Мелитополь и Мариуполь.

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