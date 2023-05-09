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Танки, системы ПВО и боеприпасы: Rheinmetall планирует создать в Украине мощности для производства оружия

9 мая, 2023 вторник
19:13
Экономика

Крупнейший немецкий оружейный концерн Rheinmetall хочет создать в Украине мощности для производства боеприпасов, танков и средств противовоздушной обороны

Об этом заявил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер во время пресс-конференции в Дюссельдорфе, цитирует Handelsblatt .

Он отметил, что Rheinmetall пытается в ближайшие недели заключить ряд соглашений с украинскими компаниями. Они будут касаться сотрудничества и создания совместных предприятий в сфере автомобильных систем, противовоздушной обороны и боеприпасов.

"Таким образом мы даем возможность Украине в среднесрочной и долгосрочной перспективе быть способной защитить себя", - подчеркнул Паппергер.

Он уточнил, что инвестиции в будущие заводы будут поступать от украинской стороны.

В качестве конкретного примера гендиректор Rheinmetall привел план по изготовлению в Украине основных боевых танков Panther. О нем было известно уже два месяца. Согласно планам концерна, можно будет производить до 400 танков в год. Предварительные переговоры с Украиной по этому проекту перспективны.

  • 5 мая немецкий оружейный концерн Rheinmetall заявил о возможности производить до 600 тысяч снарядов в год для Украины, чтобы помочь ей защищаться от оккупантов.
Мир
Украина
оружие
Германия
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