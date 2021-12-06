Танки, самолеты, катера: в День ВСУ военным передали оружие и технику и вручили боевые знамена и награды

Об этом сообщает Офис Президента.

В Харькове украинским военным передали сертификаты на бронированные автомобили "Козак-2М1", танки Т-64, бронетранспортеры БТР-4.

В Житомирской области армейцам вручили сертификаты на модернизированный самолет Су-27 с повышенными боевыми характеристиками, учебно-боевой самолет L-39, вертолет Ми-8 и дооборудованный по стандартам НАТО военно-транспортный самолет Ан-26.

Сертификаты на 34 бронированных автомобиля "Козак-2М1" получили военнослужащие в Краматорске.

В Киеве представителям ВСУ вручили сертификаты на 13 легкобронированных автомобилей Hammer, предоставленных США в рамках материально-технической помощи. Еще 15 сертификатов на подобные автомобили передали военным во Львове.

В Одессе состоялась церемония включения в состав Военно-Морских сил патрульных катеров "Айленд" и передача сертификатов на катера этого типа и автомобили Hammer.

Кроме того, в разных регионах Украины военнослужащим вручили государственные награды.





Также прошло награждение воинских частей ВСУ.

Боевые флаги президент Украины Владимир Зеленский вручил:

38-му зенитному ракетному полку сухопутных войск ВСУ с лентой с почетным наименованием "им. генерала-хорунжого Юрия Тютюнника",

72-му отдельному полку поддержки командования сил поддержки ВСУ,

3-й отдельной бригаде связи командование войск связи и кибербезопасности ВСУ,

главному информационному телекоммуникационному узлу,

31-му отдельному полку связи и радиотехнического обеспечения воздушных сил ВСУ с лентой с почетным наименованием "им. гетмана Михаила Дорошенко",

57-му отдельному полку связи и радиотехническому обеспечению воздушных сил ВСУ.

По поручению президента боевые знамена вручили также:

199-му учебному центру Десантно-штурмовых войск,

148-му отдельному гаубическому самоходному дивизиону Десантно-штурмовых войск,

801-му отдельному отряду борьбы с подводными диверсионными силами и средствами,

194-му понтонно-мостовому полку Государственной специальной службы транспорта,

37-му отдельному полку связи,

145-му отдельному ремонтно-восстановительному полку,

143 объединенному учебно-тренировочному центру.

Кроме того, флаг с лентой с почетным наименованием "Днепровская" вручили 26-й отдельной бригаде Государственной специальной службы транспорта, с лентой почетного наименования "Черниговский" - 8-му учебному центру Государственной специальной службы транспорта и с лентой почетного наименования "Конотопский" - 3 -му путевосстановительному полку Государственной специальной службы транспорта.