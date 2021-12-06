Танки, самолеты, катера: в День ВСУ военным передали оружие и технику и вручили боевые знамена и награды
В понедельник, 6 декабря, по случаю 30-летия Вооруженных сил Украины военным передали технику и вооружение, а также вручили боевые флаги и государственные награды
Об этом сообщает Офис Президента.
В Харькове украинским военным передали сертификаты на бронированные автомобили "Козак-2М1", танки Т-64, бронетранспортеры БТР-4.
В Житомирской области армейцам вручили сертификаты на модернизированный самолет Су-27 с повышенными боевыми характеристиками, учебно-боевой самолет L-39, вертолет Ми-8 и дооборудованный по стандартам НАТО военно-транспортный самолет Ан-26.
Сертификаты на 34 бронированных автомобиля "Козак-2М1" получили военнослужащие в Краматорске.
В Киеве представителям ВСУ вручили сертификаты на 13 легкобронированных автомобилей Hammer, предоставленных США в рамках материально-технической помощи. Еще 15 сертификатов на подобные автомобили передали военным во Львове.
В Одессе состоялась церемония включения в состав Военно-Морских сил патрульных катеров "Айленд" и передача сертификатов на катера этого типа и автомобили Hammer.
Кроме того, в разных регионах Украины военнослужащим вручили государственные награды.
Также прошло награждение воинских частей ВСУ.
Боевые флаги президент Украины Владимир Зеленский вручил:
- 38-му зенитному ракетному полку сухопутных войск ВСУ с лентой с почетным наименованием "им. генерала-хорунжого Юрия Тютюнника",
- 72-му отдельному полку поддержки командования сил поддержки ВСУ,
- 3-й отдельной бригаде связи командование войск связи и кибербезопасности ВСУ,
- главному информационному телекоммуникационному узлу,
- 31-му отдельному полку связи и радиотехнического обеспечения воздушных сил ВСУ с лентой с почетным наименованием "им. гетмана Михаила Дорошенко",
- 57-му отдельному полку связи и радиотехническому обеспечению воздушных сил ВСУ.
По поручению президента боевые знамена вручили также:
- 199-му учебному центру Десантно-штурмовых войск,
- 148-му отдельному гаубическому самоходному дивизиону Десантно-штурмовых войск,
- 801-му отдельному отряду борьбы с подводными диверсионными силами и средствами,
- 194-му понтонно-мостовому полку Государственной специальной службы транспорта,
- 37-му отдельному полку связи,
- 145-му отдельному ремонтно-восстановительному полку,
- 143 объединенному учебно-тренировочному центру.
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