Танки, самолеты, артиллерийские системы. Мы имеем право требовать помощи в этот переломный момент, - Зеленский

Об этом Владимир Зеленский рассказал в традиционном вечернем обращении, передает Эспрессо.TV .

"Сегодня был сложный дипломатический день. Но приоритеты известны – их три: оружие для Украины, новые санкции против России и финансовая поддержка нашего государства. Очень детально поговорили с президентом Джозефом Байденом. 5 млрд прямой бюджетной поддержки И отметил, что именно сейчас переломный момент, когда для нас принципиальна поддержка США.И сейчас особенно важно подставить плечо Украине, показать все могущество демократического мира.Если мы хотим бороться за свободу вместе, тогда мы просим помощи у наших партнеров. А если мы реально боремся за свободу и защиту для демократии вместе, то имеем право требовать помощи в этот ключевой момент: танки, самолеты, артиллерийские системы. Свобода должна быть вооруженной не хуже, чем тирания", - отметил президент Украины.

Владимир Зеленский добавил, что об этом сегодня говорил также в обращении к парламенту и народу Норвегии.

"Один из государств, который поддержал нас очень ощутимо. Призвал еще помогать Украине. Говорил также с президентом Египта и наследным принцем ОАЭ. Делаем все, чтобы наш народ мог защищаться, пока не восстановит справедливость на украинской земле и в Черноморском регионе – это наш фундаментальный интерес. Это наше выживание", - подчеркнул глава государства.

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