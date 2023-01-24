Об этом президент Украины сообщил на своей официальной странице телеграмм.

"В разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном поблагодарил за прорывное решение предоставить легкие танки и за дальнейшее усиление обороноспособности Украины, в частности передовыми системами ПВО. Обсудили и дипломатические шаги для завершения войны. Отдельно подчеркнул, что спортсменам из России не место на Олимпийских играх в Париже" ", – говорится в сообщении.

Напомним, Италия и Франция готовятся передать Украине ЗРК SAMP/T.

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