Танки, ПВО и дипломатия: Зеленский побеседовал с Макроном
Зеленский обсудил с Макроном поставки легких танков, усиление ПВО, дипломатические шаги по завершению войны и отстранение спортсменов из РФ от Олимпиады в Париже
Об этом президент Украины сообщил на своей официальной странице телеграмм.
"В разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном поблагодарил за прорывное решение предоставить легкие танки и за дальнейшее усиление обороноспособности Украины, в частности передовыми системами ПВО. Обсудили и дипломатические шаги для завершения войны. Отдельно подчеркнул, что спортсменам из России не место на Олимпийских играх в Париже" ", – говорится в сообщении.
- Напомним, Италия и Франция готовятся передать Украине ЗРК SAMP/T.
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