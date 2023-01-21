Танки Leopard в Украине будут, но публичная подача этого решения еще дискутируется, – представитель ГУР Юсов
Представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов отметил, что общая позиция партнеров по победе Украины уже сформирована
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Танки Leopard будут в Украине, но публичная подача этого решения все еще дискутируется. За последний год свободный мир прошел тектонические шаги и изменения в понимании ситуации в Украине, восприятия России и готовности помогать Украине. Все, что мы видим по помощи средств противовоздушной, противоракетной обороны и бронетехники – это уже прорыв", – подчеркнул Юсов.
Представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины также добавил, что в отношении танков мы еще не увидели окончательного объявления публичного решения, но консенсус уже сформирован.
"Общая позиция партнеров относительно необходимости победы Украины уже сформирована, а для этого точно нужны танки, в частности, танки Leopard 2", - отметил Юсов.
- Во время восьмой встречи Контактной группы по обороне Украины в Рамштайне 20 января не согласовали предоставление Украине танков Leopard 2.
- Украина договорилась об обучении своих экипажей танкистов на немецких танках Leopard 2 и британских Challenger 2 – они начнутся уже вскоре
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