Танки Leopard и Challenger заработают на фронте вероятно к лету, - атташе в США

Об этом сообщает украинская служба Голоса Америки.

"Я не думаю, что мы будем ждать до лета. У нас нет времени ждать", - сказал Кременецкий.

В то же время дипломат отметил, что обучение украинских военнослужащих на танках Leopard и Challenger будет проходить в разных странах и потребует времени из-за сложности техники.

"Сейчас создана "танковая коалиция" - ряд стран, готовых нам предоставить танки, говорится о Leopard, Великобритания нам пообещала предоставить 14 танков Challenger, - это те танки, которые мы можем получить практически в ближайшее время, но они потребуют определенной подготовки экипажа. Есть инициативы Великобритании, Польши и Германии по подготовке наших специалистов, поэтому это будет происходить в разных странах. Но надо понимать, что нужно не только подготовить экипаж танка, нужно научить слаженно действовать в составе подразделений", - сказал Кременецкий.

Дипломат также добавил, что американские танки Abrams Украина получат в последнюю очередь.

"Abrams – тоже очень сложная техника. Abrams нам предоставляются по программе USAI (Ukraine Security Assistance Initiative), которая выделяет средства на заказ и изготовление этих танков. То есть, это займет определенное время, я думаю, что это будет дольше, чем получение Leopard и Challenger. Я не готов говорить о конкретных сроках", - сказал Кременецкий.