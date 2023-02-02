Танки Leopard и Challenger заработают на фронте вероятно к лету, - атташе в США
Атташе по вопросам обороны посольства Украины в США Борис Кременецкий предположил, что предоставленные Украине танки Leopard и Challenger привлекут к боевым действиям к лету
Об этом сообщает украинская служба Голоса Америки.
"Я не думаю, что мы будем ждать до лета. У нас нет времени ждать", - сказал Кременецкий.
В то же время дипломат отметил, что обучение украинских военнослужащих на танках Leopard и Challenger будет проходить в разных странах и потребует времени из-за сложности техники.
"Сейчас создана "танковая коалиция" - ряд стран, готовых нам предоставить танки, говорится о Leopard, Великобритания нам пообещала предоставить 14 танков Challenger, - это те танки, которые мы можем получить практически в ближайшее время, но они потребуют определенной подготовки экипажа. Есть инициативы Великобритании, Польши и Германии по подготовке наших специалистов, поэтому это будет происходить в разных странах. Но надо понимать, что нужно не только подготовить экипаж танка, нужно научить слаженно действовать в составе подразделений", - сказал Кременецкий.
Дипломат также добавил, что американские танки Abrams Украина получат в последнюю очередь.
"Abrams – тоже очень сложная техника. Abrams нам предоставляются по программе USAI (Ukraine Security Assistance Initiative), которая выделяет средства на заказ и изготовление этих танков. То есть, это займет определенное время, я думаю, что это будет дольше, чем получение Leopard и Challenger. Я не готов говорить о конкретных сроках", - сказал Кременецкий.
- Ранее министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что танки Leopard 2, которые предоставила Германия, прибудут в Украину в конце марта – начале апреля.
- Канада официально анонсировала передачу танков Leopard 2 Украине.
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша готова передать Украине 60 своих модернизированных танков и 14 танков Leopard 2.
- Министр обороны Испании Маргарита Роблес сообщила, что ее страна отправит Украине танки Leopard 2 весной.
- Глава минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что британские танки Challenger 2 прибудут в Украину к лету.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.72
Покупка 39.72Продажа 40.43
-
EUR
Покупка 42.75Продажа 43.73
- Актуальное
- Важное