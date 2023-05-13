Об этом глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в telegram .

По его словам, Германия анонсировала новый пакет помощи Украине на 2,7 млрд. евро.

"Предварительно известно, что пакет может включать: 20 БМП Marder, 30 танков Leopard, четыре ЗРК IRIS-T-SLM (12 пусковых и сотни ракет к ним), 200 разведывательных БПЛА, 100 бронемашин, 100 автомобилей тылового обеспечения, 15 Gepard и велик количество боеприпасов", - написал Ермак.

По данным Spigel , новый пакет помощи станет самым большим с начала полномасштабного вторжения РФ, который Украина получила от ФРГ. Ожидается, что о нем будет официально объявлен во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Берлин.