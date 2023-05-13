Танки Leopard, БМП Marder, 4 ЗРК IRIS-T: Германия подготовила наибольший пакет помощи Украине на 2,7 млрд евро
Германия объявила о новом пакете помощи Украине на 2,7 млрд евро, в который войдут 4 зенитно-ракетных комплекса IRIS-T-SLM, 30 танков Leopard и 20 БМП Marder
Об этом глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в telegram .
По его словам, Германия анонсировала новый пакет помощи Украине на 2,7 млрд. евро.
"Предварительно известно, что пакет может включать: 20 БМП Marder, 30 танков Leopard, четыре ЗРК IRIS-T-SLM (12 пусковых и сотни ракет к ним), 200 разведывательных БПЛА, 100 бронемашин, 100 автомобилей тылового обеспечения, 15 Gepard и велик количество боеприпасов", - написал Ермак.
По данным Spigel , новый пакет помощи станет самым большим с начала полномасштабного вторжения РФ, который Украина получила от ФРГ. Ожидается, что о нем будет официально объявлен во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Берлин.
-
Германия передала Украине 18 танков Leopard 2,прибывших в конце марта.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.33
Покупка 37.33Продажа 37.88
-
EUR
Покупка 40.67Продажа 41.62
- Актуальное
- Важное