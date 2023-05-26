Танки Leopard 2 и партия БТР M-113: Испания объявила новый пакет военной помощи Украине
Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила о передаче Украине еще 4 танков Leopard 2 и партии БТР M-113
Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Испании, соответствующее заявление Роблес сделала на заседании в формате "Рамштайн".
"Роблес сообщила о текущем состоянии испанских поставок, отметив, среди прочего, предстоящую поставку еще четырех боевых танков Leopard 2A4 и новой партии пехотных машин M-113 ТОА", – говорится в сообщении.
Глава минобороны также отметила хороший прогресс в подготовке украинского персонала на территории Испании, где по состоянию на сегодняшний день прошли обучение 1500 человек.
- Напомним, 28 апреля стало известно, что первые шесть танков Leopard 2A4, которые передала ВСУ Испания, уже в Польше и по железной дороге будут доставлены в Украину.
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