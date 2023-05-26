Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Испании, соответствующее заявление Роблес сделала на заседании в формате "Рамштайн".

"Роблес сообщила о текущем состоянии испанских поставок, отметив, среди прочего, предстоящую поставку еще четырех боевых танков Leopard 2A4 и новой партии пехотных машин M-113 ТОА", – говорится в сообщении.

Глава минобороны также отметила хороший прогресс в подготовке украинского персонала на территории Испании, где по состоянию на сегодняшний день прошли обучение 1500 человек.