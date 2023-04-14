Танки Leopard 2 для Украины, предоставленные Канадой, уже прибыли в Польшу
В Польшу прибыли все восемь боевых танков Leopard 2, которые Канада пообещала предоставить Украине
Об этом сообщила в твиттере министр нацобороны Канады Анита Ананд.
"Официально: все восемь боевых танков Leopard 2, которые Канада обещала Украине, прибыли в Польшу. Мы будем продолжать поддерживать Украину и предоставлять украинцам инструменты, необходимые для борьбы и победы в этой войне", – написала она.
- Канада последовательно оказывает вооруженную и другие виды помощи Украине. 26 января этого года Анита Ананд заявила, что ее страна передаст Украине четыре танка Leopard 2. Кроме того, канадских военных отправят помогать в обучении украинским экипажам. 4 февраля сообщили об отправке в Украину первого танка из Канады.
- 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения РФ, премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что Канада передаст Украине еще 4 танка Leopard 2 и введет дополнительные санкции против РФ
- 11 апреля Канада объявила о дополнительной военной помощи Украине, включающей передачу десятков тысяч штурмовых винтовок, пулеметов и миллионов патронов
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