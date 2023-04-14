Танки Leopard 2 для Украины, предоставленные Канадой, уже прибыли в Польшу

Об этом сообщила в твиттере министр нацобороны Канады Анита Ананд.

"Официально: все восемь боевых танков Leopard 2, которые Канада обещала Украине, прибыли в Польшу. Мы будем продолжать поддерживать Украину и предоставлять украинцам инструменты, необходимые для борьбы и победы в этой войне", – написала она.