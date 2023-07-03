Об этом в интервью изданию Rzeczpospolita сказал министр обороны Германии Борис Писториус.

"Для Германии решения, принятые сразу после 24 февраля, стали настоящим прорывом... Первые поставки оружия Германией воюющему государству! Сегодня Германия предоставляет Украине вторую по объему военную помощь в сфере снабжения техники, если говорить о прямой финансовой помощи или оказываемой в ЕС, и является одной из стран, которая в значительной степени готовит украинские Вооруженные Силы", - сказал министр.

"Мы впервые в истории приняли Стратегию национальной безопасности. Большинство общества поддерживает этот прорыв. В ближайшие недели в Украину будут доставлены десятки боевых танков Leopard 1 A5, которые предоставят Германия и Дания", - добавил он.