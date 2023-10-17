Танки, крылатые ракеты и 800 окупантов: потери РФ за сутки войны в Украине
За сутки понедельника, 16 сентября, Россия на войне в Украине потеряла 14 танков, 20 боевых бронированных машин, 26 артиллерийских систем и 800 человек личного состава
Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.10.23 ориентировочно составляли:
- личного состава – около 289430 (+800) человек
- танков - 4979 (+14) ед
- боевых бронированных машин - 9405 (+20) ед
- артиллерийских систем - 6936 (+26) ед
- РСЗО - 814 (+0) ед
- средства ПВО - 547 (+0) ед
- самолетов - 318 (+0) ед
- вертолетов - 317 (+0) ед
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5291 (+11)
- крылатые ракеты -1533 (+2)
- корабли /катера - 20 (+0) ед
- подлодки - 1 (+0) ед
- автомобильной техники и автоцистерн - 9293 (+22) ед
- специальная техника - 982 (+1)
Данные уточняются.
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В течение суток воскресенья, 15 октября, российская армия не оставляла попыток атаковать в районах Андреевки и Клещиевки на Бахмутском направлении, но ВСУ удалось отразить вражеские атаки и ликвидировать еще 860 военных РФ
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