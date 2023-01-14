Танки и санкции против РФ: Кулеба и Блинкен обсудили усиление поддержки Украины, в том числе военной
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном усиление поддержки Украины иностранными партнерами
Об этом Кулеба сообщил в Twitter.
"Обсудил по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном пути усиления поддержки Украины со стороны США и международного сообщества, включая военную помощь. Я отметил необходимость получения Украиной танков западного типа. Мы также обсудили дальнейшие санкции против России. Благодарен США за поддержку Украины", - написал Кулеба.
Госдеп США сообщил, что Блинкен заявил Кулебе о нерушимости поддержки Украины Соединенными Штатами.
"Госсекретарь США Энтони Блинкен провел сегодня разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Оба они сосредоточились на поддержке безопасности и экономической помощи накануне и после первой годовщины неспровоцированного полномасштабного вторжения России в Украину в феврале. Госсекретарь подчеркнул постоянную и нерушимую поддержку Соединенными Штатами Украины, что подтверждается недавними поставками передового оборудования противовоздушной обороны и бронетехники со складов США.", - говорится в сообщении.
- 6 января Белый дом объявил о выделении Украине нового пакета оборонной поддержки более чем на $3 млрд. Он включает в себя БМП Bradley, бронетранспортеры, самоходные гаубицы, ракетное вооружение, боеприпасы и другую военную помощь.
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