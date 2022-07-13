Танки Gepard, РСЗО MARS, система ПВО IRIS: ФРГ обнародовала список вооружения, которое передаст Украине
Германия передает Украине зенитные танки Gepard, реактивные системы залпового огня MARS, самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze и систему противовоздушной обороны IRIS-T SLM
Список обнародован на сайте правительства ФРГ .
Сроки поставки вооружения не разглашаются из соображений безопасности.
В список вошли:
30 зенитных танков GEPARD и около 6000 зенитных боеприпасов,
1 система ПВО IRIS-T SLM,
3 реактивные системы залпового огня MARS с боезапасом,
3 САУ Panzerhaubitze 2000,
53 000 зенитных боеприпасов,
8 мобильных наземных РЛС и тепловизионных приборов,
4000 зенитных танковых боеприпасов,
10 автономных надводных дронов,
16 тягачей, 14 полуприцепов и 4 прицепа,
43 разведывательные дроны,
1 высокочастотное устройство с оборудованием,
10 защищенных автомобилей,
7 глушилок,
8 электронных устройств защиты от дронов,
4 мобильных, дистанционно управляемых и защищенных устройства разминирования,
65 холодильников для медикаментов,
1 пункт дезактивации транспортных средств,
54 бронетранспортера M113 с вооружением (системы из Дании, конверсия финансируется Германией),
100 000 аптечек,
3 бронированные ремонтно-эвакуационные машины 2.
1 РЛС обнаружения артиллерии COBRA,
80 пикапов
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21 июня Олаф Шольц заявил , что медленные темпы поставки немецкого оружия Киеву объясняются необходимостью обучения украинских военных.
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