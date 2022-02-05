Танки, гаубицы, "ураганы". Как выглядит полевой лагерь россиян в 40 км от Черниговщины
Швейцарская компания Bap Intel выложила в открытый доступ спутниковые снимки российского военного лагеря вблизи города Ричица в Гомельской области Беларуси. До Днепра, по которому проходит граница с Украиной, а дальше начинается Черниговщина, отсюда примерно 40 км
Фотографии можно увидеть на твиттере, который ведет компания, передает Эспрессо.TV .
Благодаря ясной погоде фотографирование состоялось вчера, 4 февраля 2022 года.
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Появился же материал сегодня, 5 февраля.
Место расположения лагеря. Это между селами Ямполь и Безуев, недалеко от Ричицы. Там установлены палатки. Можно заметить танки, грузовики и артиллерию.
Общая схема лагеря
Гаубицы, грузовики и инженерные устройства вокруг базы
Машины БМ-27 РСЗО "Ураган" развернуто в боевое положение
Складская и жилая база в виде 30 палаток
В базовой зоне около 40 палаток. Часть находящихся здесь транспортных средств уехала
Жилье и складские помещения в лесу
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