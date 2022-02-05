Танки, гаубицы, "ураганы". Как выглядит полевой лагерь россиян в 40 км от Черниговщины

Фотографии можно увидеть на твиттере, который ведет компания, передает Эспрессо.TV .



Благодаря ясной погоде фотографирование состоялось вчера, 4 февраля 2022 года.



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Появился же материал сегодня, 5 февраля.







Место расположения лагеря. Это между селами Ямполь и Безуев, недалеко от Ричицы. Там установлены палатки. Можно заметить танки, грузовики и артиллерию.







Общая схема лагеря







Гаубицы, грузовики и инженерные устройства вокруг базы







Машины БМ-27 РСЗО "Ураган" развернуто в боевое положение







Складская и жилая база в виде 30 палаток







В базовой зоне около 40 палаток. Часть находящихся здесь транспортных средств уехала







Жилье и складские помещения в лесу



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