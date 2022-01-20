Танки, гаубицы и БМП: в ОРДЛО оккупанты разместили 61 единицу вооружения за пределами мест хранения

Об этом сообщает украинская сторона СЦКК.



"За прошедшие сутки дополнительно обнаружено и зафиксировано размещение на временно оккупированной территории 61 единицы военной техники вооруженных формирований РФ, которая размещена с нарушением Минских договоренностей", - информирует прессштаб ООС.



В зоне действий "1 армейского корпуса" всего размещено вооружение и военной техники две единицы: Марьяновка (13 км от линии столкновения) - БТР-70 (1 единица); Новоазовск (102 км от линии столкновения) – буксируемая артиллерия неустановленного типа (1 единица).



В зоне действий "2 армейского корпуса" всего размещено 59 единиц вооружения и военной техники. В частности, с нарушением линии отвода в районе Бугаевка (37 км от линии столкновения) обнаружены танки неустановленного типа (10 единиц).



Кроме того, в районе н.п. Бугаевка (37 км от линии столкновения) – буксируемая артиллерия неустановленного типа (7 единиц), ББМ (38 единиц), в районе н.п. Суходол (21 км от линии столкновения) – боевая машина пехоты (4 единицы).



В пресс-службе добавили, что работа СММ ОБСЕ на временно оккупированных территориях сопровождалась препятствиями со стороны вооруженных формирований РФ. Так, в районах Корсунь, Ясиноватая и Безымянное вооруженные представители вооруженных формирований заблокировали проезд патрулям СММ.



Южный военный округ - одна из четырех военно-административных единиц Вооруженных Сил Российской Федерации на юго-западе России, штаб которого находится в Ростове-на-Дону.



Первый армейский корпус – объединение ВС России на Донбассе. Он находится на неподконтрольной Украине территории Донецкой области. Формально корпус подчинен управлению так называемой ДНР, командование осуществляется российскими офицерами и генералами. Второй армейский корпус РФ находится на неподконтрольной Украине территории Луганской области и формально относится к так называемой ЛНР.

Напомним, расследователи Conflict Intelligence Team (CIT) сообщают о перемещении поездами военных машин с Дальнего Востока России на Запад.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов 19 ноября заявил, что накопление войск РФ у границы Украины достигнет пика в январе 2022 года.