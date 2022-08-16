"Танки есть, а экипажей – нет": В России за полтора месяца не смогли сформировать новый батальон
В нижегородской области РФ провалилось формирование танкового батальона, который агрессоры планировали отправить на войну против Украины
Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины по телеграммам.
"Командование РОВ распорядилось в начале июля сформировать танковый батальон для дальнейшей отправки в Украину. Но по состоянию на 15 августа из необходимых для полной комплектации батальона экипажами 160 человек контракт подписали менее 30", - говорится в сообщении.
В управлении это назвали современной дилеммой "второй армии" в мире: "танки есть, а экипажей – нет".
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