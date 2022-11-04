Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Танки, БТР, дроны: США объявили о новом пакете помощи Украине на $400 млн
Обновлено

Танки, БТР, дроны: США объявили о новом пакете помощи Украине на $400 млн

4 ноября, 2022 пятница
18:33
Мир США и Украина

Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи Украине на $400 миллионов, который будет включать не менее 45 танков Т-72

Об этом идет речь на портале министерства обороны США.

Отмечается, что США окажут военную помощь нашей стране на 400 миллионов долларов. В новый пакет войдут танки Т-72.

Известно, что Штаты и Нидерланды вместе оплатят восстановление 90 танков Т-72, находящихся на хранении в Чехии. Часть из них будет передана Украине еще до конца этого года, остальные – в течение следующего года.

Также в ведомстве объявили о выделении средств для модернизации ракет противовоздушной обороны HAWK. Это необходимо для включения ракет в будущие пакеты помощи.

"Финансирование модернизации ракет HAWK дополнит недавнее обязательство Испании пусковыми установками HAWK помочь Украине противостоять этой угрозе", - сообщают в ведомстве.

Кроме того, Штаты пришлют 40 бронекатеров, 1100 беспилотников Phoenix Ghost, а также выделят средства для модернизации 250 бронированных машин безопасности M1117.

  • 4 ноября министр обороны Алексей Резников анонсировал новый пакет помощи США для Украины. По словам Резникова, Украина сейчас развивает систему противовоздушной обороны, которая будет включать не только ракеты, речь идет также об использовании разных типов стрелкового оружия, зенитных комплексов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
война с Россией
США
оружие для Украины
Читайте также:
Лілія Гриневич
2 ноября, 2022 среда
МОН должно ввести новую модель обучения, которая не требует от украинских детей за рубежом сдавать все предметы по программе Украины, - Гриневич
відключення світла
3 ноября, 2022 четверг
Укрэнерго анонсировало отключение в Киеве и 10 областях 4 ноября: обнародованы графики
3 ноября, 2022 четверг
Почему Владимир Омелян не берет пленных
Киев
+6°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.69
    Покупка 39.69
    Продажа 40.49
  • EUR
    Покупка 38.5
    Продажа 39.51
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
4 ноября
19:34
ПВО
Украинская ПВО сбила два "калибра" россиян на Юге
19:30
Российские военные
В течение суток оккупанты нанесли 3 ракетных и 5 авиаударов и совершили 2 обстрела из РСЗО
19:19
NASA установило ракету для запуска миссии Artemis 1 на Луну
19:10
ВСУ
Подтверждена ликвидация 18 российских захватчиков в Голой Пристани на Херсонщине, – Генштаб
19:02
Эксклюзив
Павел Латушко
Беларусских офицеров готовят к работе с тактическим ядерным оружием, - член оппозиционного правительства Латушко
18:55
G7
G7 согласовала механизм помощи для защиты инфраструктуры Украины
18:48
нефть
В Перу коренные жители захватили около 70 иностранных туристов. Протестуют против уничтожения экологии
18:48
ВСУ поразили две позиции ПВО россиян, пункт управления и 7 районов сосредоточения врага за сутки
18:39
В Каменце на Запорожье оккупанты свернули блокпост и комендатуру
18:36
Россияне потратили почти все иранские дроны из первой партии, - Резников
18:21
Украине хватит газа, чтобы пройти отопительный сезон, – Шмыгаль
18:16
права
Правительство разрешило оформление и выдачу водительских удостоверений в электронной форме
17:51
Мотор Сич
Арестовано имущество президента и начальника департамента АО "Мотор Сич" почти на 1 млрд грн
17:46
Российская ракета снова попала в объект энергетики Украины. Повреждения существенные, но без жертв
17:28
Эксклюзив
Парламент не ищет пути для уменьшения политического влияния "русского мира", - глава Комитета избирателей Кошель
17:26
Лидер Китая заявил Шольцу, что выступает против применения ядерного оружия в Европе
17:20
Россия потенциально готова к акту доброй воли на левобережье Херсонщины, - Резников
17:14
Эксклюзив
Россияне последние две недели в Херсонской области крадут все, - глава облсовета
16:54
Эксклюзив
У Авдеевки сейчас самый напряженный участок Донецкого фронта, - боец батальона "Свобода" Лысенко
16:51
Дефицит в $38 млрд покроем с помощью наших партнеров: США, ЕС и МВФ, – Шмыгаль о бюджете-2023
16:50
Посол ЕС Маасикас одобрительно оценил прогресс выполнения Украиной "кандидатских рекомендаций" Еврокомиссии
16:44
Анонс
Не лезьте к нам со своими "советами"!
16:43
Иран, давая России оружие, ожидает помощи в создании ядерной бомбы, - CNN
16:24
Россия добивается снятия санкций с госбанка для продления зернового соглашения, - Reuters
16:19
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:15
Документы об образовании будут доступны в Дии: стартовала работа над проектом
16:00
Вдохновитель геноцида украинцев. Как Соловьев стал пропагандистом номер один Путина
15:54
Италия готовится одобрить шестой пакет военной помощи Украине
15:54
Эксклюзив
Сергей Фурса
Давление на гривню будет минимальным, пока Нацбанк печатает ограниченное количество купюр, – инвестбанкир Фурса
15:49
В Украине разрешили бустерную дозу вакцины против COVID-19 для детей от 12 лет
15:36
Владимир Путин
Путин узаконил в России мобилизацию заключенных, кроме террористов, госизменников и педофилов
15:26
OPINION
Бутусов
Бой за Херсон: повторение битвы за Змеиный в большом масштабе
15:21
Эксклюзив
Российское общество – это гигантская секта, - психолог Покальчук
15:14
"Украина – на самой верхушке усилий Британии", - посол Пристайко об ожиданиях от нового правительства Королевства
14:58
Командующие ВС Литвы и Польши планируют провести внеплановые учения
14:52
Сенат США
Результаты выборов в США не повлияют на поддержку Украины, - Резников
14:49
путин шойгу автомат
Путин назвал число воюющих в Украине мобилизованных. Его данные почти вдвое меньше, чем у Шойгу
14:43
Пятую часть украинского книжного рынка в интернете составляют теневые российские издания, - директор издательства "Фолио"
14:41
Эксклюзив
Сегодня на Эспрессо в 22:00 премьера программы All about Ukraine с Владимиром Остапчуком
14:22
Пентагон
Пентагон проведет секретную встречу по увеличению производства оружия
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV