Об этом идет речь на портале министерства обороны США.

Отмечается, что США окажут военную помощь нашей стране на 400 миллионов долларов. В новый пакет войдут танки Т-72.

Известно, что Штаты и Нидерланды вместе оплатят восстановление 90 танков Т-72, находящихся на хранении в Чехии. Часть из них будет передана Украине еще до конца этого года, остальные – в течение следующего года.

Также в ведомстве объявили о выделении средств для модернизации ракет противовоздушной обороны HAWK. Это необходимо для включения ракет в будущие пакеты помощи.

"Финансирование модернизации ракет HAWK дополнит недавнее обязательство Испании пусковыми установками HAWK помочь Украине противостоять этой угрозе", - сообщают в ведомстве.

Кроме того, Штаты пришлют 40 бронекатеров, 1100 беспилотников Phoenix Ghost, а также выделят средства для модернизации 250 бронированных машин безопасности M1117.

4 ноября министр обороны Алексей Резников анонсировал новый пакет помощи США для Украины. По словам Резникова, Украина сейчас развивает систему противовоздушной обороны, которая будет включать не только ракеты, речь идет также об использовании разных типов стрелкового оружия, зенитных комплексов.

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