Танки, БМП, системы ПВО и снаряды: Дания анонсировала трехлетний пакет военной помощи Украине

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Вся сумма распределена на три этапа: 617 миллионов долларов в этом году, 209 миллионов – в 2024 году и 7 миллионов – в 2025 году. Соответствующий пакет станет 12-м и самым большим, что передала Дания от 24 февраля 2022 года.

"Для того чтобы Украина могла продолжать защищаться от вторжения РФ, чрезвычайно важно, чтобы такие страны, как Дания, поддерживали военную и финансовую поддержку Украины. Сейчас мы делаем это с крупнейшим финансовым вкладом Дании теперь под эгидой группы стран, регулярно встречающихся на базе в Рамштайне", - отметил глава МО Троэлс Лунд Поульсен.

Пакет помощи Украине должен утвердить финансовый комитет Дании.