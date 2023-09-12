Танки, БМП, системы ПВО и снаряды: Дания анонсировала трехлетний пакет военной помощи Украине
В министерстве обороны Дании анонсировали предоставление Украине нового пакета военной помощи на сумму 833 миллиона долларов, включающего танки, БМП, зенитные установки и боеприпасы
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Вся сумма распределена на три этапа: 617 миллионов долларов в этом году, 209 миллионов – в 2024 году и 7 миллионов – в 2025 году. Соответствующий пакет станет 12-м и самым большим, что передала Дания от 24 февраля 2022 года.
"Для того чтобы Украина могла продолжать защищаться от вторжения РФ, чрезвычайно важно, чтобы такие страны, как Дания, поддерживали военную и финансовую поддержку Украины. Сейчас мы делаем это с крупнейшим финансовым вкладом Дании теперь под эгидой группы стран, регулярно встречающихся на базе в Рамштайне", - отметил глава МО Троэлс Лунд Поульсен.
Пакет помощи Украине должен утвердить финансовый комитет Дании.
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