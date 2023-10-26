Танки, БМП, беспилотники: Дания объявила о новом пакете помощи Украине на $500 млн

Об этом сообщила пресс-служба минобороны Дании .

В пакет на 3,7 млрд датских крон (522 082 580 долларов) для Украины вошли БМП-2 и танки Т-72, а также бронированные инженерно-эвакуационные машины, которые Дания финансирует в сотрудничестве с Германией. Это те виды техники и боеприпасов, которые востребованы Украиной и имеют решающее значение для сохранения своей сухопутной боевой мощи.

"Я встретился со своим украинским коллегой во вторник в Киеве и получил обновленную информацию частично о ситуации в Украине и частично о потребностях Украины в борьбе с российским вторжением. Именно на основе постоянных переговоров с украинцами был составлен тринадцатый и всеобъемлющий пакет пожертвований Дании", - заявил министр обороны Троэльс Лунд Поульсен.

На основании потребности Украины в дополнительных 155-мм артиллерийских боеприпасах предлагается передать большее количество метательных зарядов и электрошоковых трубок из собственных запасов минобороны.

"По оценкам командования обороны, эти пожертвования не будут иметь немедленных последствий для организации вооруженных сил", - отметили в оборонном ведомстве Дании.