Танки Abrams вот-вот появятся на поле боя в Украине, - глава Пентагона Остин на заседании "Рамштайна"
Глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что Украина скоро получит американские танки Abrams
Об этом он сказал во вступительном слове на заседание "Рамштайна".
"Мы будем тесно сотрудничать с украинскими партнерами, чтобы всю помощь, которую оказываем Украине использовали эффективно. Мы говорим о танках Abrams, которые вот-вот будут на поле боя Украины. Чем дольше Россия ведет войну, тем больше она загоняет себя в тупик" , – подчеркнул Остин.
Глава Пентагона также добавил, что вклад и помощь США мощная и останется такой.
"От прошлой встречи США сформировал дополнительный пакет помощи, который составлял примерно $2 млрд. В рамках этого пакета Украине были предоставлены современные системы ПВО, амуниция, системы по разминированию. Вклад США был мощным и остается таким", - подчеркнул Остин.
- Соединенные Штаты Америки начали обучение украинцев на танках Abrams в мае в Германии. Для этого из США прибыли танки М1 Abrams, предназначенные сугубо для тренировок, а не для отправки в Украину.
- Тогда же в мае министр обороны США Ллойд Остин сообщал , что Соединенные Штаты передадут Украине танки Abrams в начале осени 2023 года. "Абрамсы", предусмотренные для Украины (31 танк), в течение нескольких месяцев проходили ремонт и подготовку. В эти выходные упомянутые танки официально одобрили для передачи.
- Первую партию танков Abrams, которые США предоставляют Украине, одобрили для отправки. Танки должны прибыть в Украину в начале осени
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