Танки Abrams вот-вот появятся на поле боя в Украине, - глава Пентагона Остин на заседании "Рамштайна"

Об этом он сказал во вступительном слове на заседание "Рамштайна".

"Мы будем тесно сотрудничать с украинскими партнерами, чтобы всю помощь, которую оказываем Украине использовали эффективно. Мы говорим о танках Abrams, которые вот-вот будут на поле боя Украины. Чем дольше Россия ведет войну, тем больше она загоняет себя в тупик" , – подчеркнул Остин.

Глава Пентагона также добавил, что вклад и помощь США мощная и останется такой.

"От прошлой встречи США сформировал дополнительный пакет помощи, который составлял примерно $2 млрд. В рамках этого пакета Украине были предоставлены современные системы ПВО, амуниция, системы по разминированию. Вклад США был мощным и остается таким", - подчеркнул Остин.