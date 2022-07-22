Танкер с российскими удобрениями направляется в США на фоне смягчения пошлин, - Reuters

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что, согласно источникам и данным Refinitiv Eikon, танкер Johnny Ranger под флагом Либерии должен был прибыть в Новый Орлеан, перевозя около 39 000 тонн раствора карбамидо-аммиачной селитры, удобрения, полученного путем объединения мочевины, азотной кислоты и аммиака.

По данным Eikon, судно было загружено в июне в Санкт-Петербурге.

Подробная информация о продавце и покупателе удобрений пока недоступна. Министерство финансов США и Агентство по таможенному и пограничному контролю США отказались от комментариев.

Представитель Госдепартамента в комментарии заявил, что Соединенные Штаты никогда не вводили санкции против пищевых продуктов или сельскохозяйственных товаров из России.

"В отличие от российского правительства, мы не заинтересованы в использовании продовольствия как оружия для создания гуманитарных кризисов за счет уязвимых слоев населения", - подчеркнул он.

Несмотря на это многие западные банки и трейдеры избегают поставок из России, опасаясь нарушить быстро меняющиеся правила.

22 июля украинская делегация во главе с министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым прибыла в Стамбул на переговоры по решению зернового вопроса.

В рамках визита украинские дипломаты встретились с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттерешем. В фокусе диалога – инициатива ООН по разблокированию морских портов по экспорту продовольствия и гарантии безопасности для судов.

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