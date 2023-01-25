"Tanke shön": в мире приветствовали решение Германии о передаче Украине танков

Об этом министры иностранных дел написали в твиттере.

"Правильное решение союзников и друзей НАТО отправить основные боевые танки в Украину. Вместе с Challenger 2 они усилят оборонительную огневую мощь Украины. Вместе мы ускоряем наши усилия, направленные на то, чтобы Украина победила в этой войне и обеспечила продолжительный мир", - отметил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

К благодарности Германии за решение отправить Украине танки также присоединился премьер Польши Матеуш Моравецкий. Передачу оружия нашей стране он назвал "большим шагом вперед, чтобы остановить Россию".

"Франция приветствует решение Германии, которое продолжает и увеличивает поддержку, которую мы начали поставками наших AMX10 RC", - прокомментировала пресс-служба Елисейского дворца.

Министр иностранных дел Литвы отреагировал картинкой с украинским флагом и видоизмененным "Спасибо" на немецком.

"Приветствую решение правительства Германии предоставить Украине танки Leopard 2 и разрешить это другим союзникам", - написал глава МИД Латвии, также добавив "Tanke schön".

"Это важный шаг, чтобы помочь Украине. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько необходимо", – написал глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

Вечером 24 января издание Der Spiegel сообщило, что Германия приняла решение отправить танки Leopard 2 в Украину.

25 января в Reuters со ссылкой на официальное заявление ФРГ сообщили, что Украина получит 14 танков Leopard 2 от Бундесвера, также Германия разрешила странам-партнерам предоставлять украинским защитникам немецкие танки из собственных запасов.

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