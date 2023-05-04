Об этом сообщает словацкое издание Dennik N.

Организаторы, общественное объединение "Подарок Украине", хотят собрать 1,2 миллиона евро и уже достигли договоренности с предприятием, где находится танк Т-72М1 и проходит модернизацию.

В настоящее время из необходимой суммы собрали почти 31 тысячу евро, согласно официальному сайту проекта.

Сбор средств начала семья Муцк, владеющая ателье по пошиву мужских костюмов в Братиславе. Акцию поддержали общественные деятели – в частности, актеры Рихард Станке и Евгений Либезнюк.

"Пора для Словакии сделать большой жест, чтобы показать, что она на стороне Украины. Послать сигнал, что большинство словаков хотят, чтобы Украина победила", - прокомментировал от имени семьи Николас Муцка, самый молодой из четырех братьев.

Согласно сайту инициативы, сбор средств стартовал 1 мая 2023 года. Общая собранная сумма будет выплачена оружейной компании, после чего танк будет передан вооруженным силам Украины.

Транспортировка боевой машины на территорию Украины обеспечит посольство Украины в Словацкой Республике.

Ожидаемая дата поставки танка – сентябрь 2023 года.