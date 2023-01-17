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OPINION

Танец австрийцев с Путиным обычно заканчивается плохо

Игорь Гулик
17 января, 2023 вторник
12:07
Мнение

Руководитель внешнеполитического ведомства Австрийской Республики Александр Шалленберг в разгар российской войны против Украины берется адвокатировать Москву

Заявление министра иностранных дел Австрийской Республики Александера Шалленберга в обороне России напомнило о почти комическом случае из недавнего прошлого венской элиты. Одна из его предшественниц – несколько экстравагантная Карин Кнайсль в августе 2018 года пригласила на свадьбу самого Путина. И он, как ни странно, отозвался. Приехал в Богом забытый городок Гамлиц, где проходила брачная церемония министерши с предпринимателем Вольфгангом Майлингером, чтобы станцевать с "молодой" (Кнайсль тогда было 54).

Танец имел печальное продолжение, поскольку дальнейшая жизнь Кнайсль не сложилась. В сентябре прошлого года она вдруг заявила о намерении эмигрировать в США из-за "опасности смерти". Эксдипломатка, правда, не уточнила источник угрозы, однако местные обозреватели обращали внимание на ряд загадочных смертей австрийских россиян, связанных с нефтяным бизнесом.

Более того, ситуация с засильем российских спецслужб в Австрии стала предметом отдельного расследования газеты Financial Times. Журналисты пришли к печальному выводу о том, что "Австрия – настоящий авианосец российской агентуры". Тогда дипломат, пожелавший остаться неназванным, сказал прямо: "Минобороны страны практически является подразделением ГРУ".

"Австрия – настоящий авианосец российской агентуры", "Минобороны страны практически является подразделением ГРУ"

И вот Александер Шалленберг в разгар российской войны против Украины берется адвокатировать Москву, словно бы не в курсе общего настроения мирового сообщества относительно перспектив завершения войны. Он призывает "не перегнуть палку, например, введя запрет на выдачу виз 144 миллионам россиян". Если это серьезно, то заявление главы своего МИДа должны серьезно проанализировать граждане, и решить для себя, готовы ли они принять хотя бы десятую часть из озвученной Шалленбергом цифры.

С чисто австрийским апломбом провидца герр Александер призывает подумать о следующих после войны "днях, неделях, месяцах", и очень неосторожно утверждает, что архитектура европейской безопасности "так или иначе должна будет заключать Россию и как постоянного члена Совета Безопасности ООН, и как ядерную государство".

Можно прогнозировать международный протекторат над обломками империи — и то – в лучшем случае, если мир смилуется над 144 млн, и не оставит их в жертву пригожинским зэкам.

В отличие от Шалленберга, большинство политиков мыслят другими категориями послевоенной Европы и тем более России. Говорить о стране с фактическим статусом "государства-террориста" (до юридической формулировки дело обязательно дойдет) как о постоянном члене Совета Безопасности ООН (см. двухпартийнаю резолюцию Конгресса США, обращение Верховной Рады Украины, петицию неравнодушных граждан "РФ прочь из ООН"), по крайней мере, неосторожно. В конце концов, как и о ядерном статусе побежденной России. Скорее, можно прогнозировать международный протекторат над обломками империи — и то – в лучшем случае, если мир смилуется над 144 млн, и не оставит их в жертву пригожинским зэкам.

Определенный сегмент европейских политиков до сих пор не зарубил себе на носу неопровержимую константу: танцы с Путиным – опасны для здоровья

Но проблема Шалленберга – не в его пророссийских фантазиях. Проблема в том, что определенный сегмент европейских политиков до сих пор не зарубил себе на носу неопровержимую константу: танцы с Путиным – опасны для здоровья. Неважно, чем они вызваны: давними коррупционными связями, "папочками" с компроматом в архивах ГРУ или ФСБ, совместным бизнесом с провластными российскими толстосумами.

Россия – заразна. Ее вождь тоже.

Об авторе. Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Еспресо.Запад".

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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