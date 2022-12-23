Об этом в эфире Еспресо заявила директор программ в сфере безопасности совета внешней политики "Украинская призма" Анна Шелест.

"Мы можем заручиться поддержкой определенных ближневосточных стран или Израиля. Подобная эскалация именно со стороны Ирана может вызвать серьезную обеспокоенность у этих стран, которые до этого пытались сохранять более нейтральную позицию по поводу "спора" между РФ и Украиной. По состоянию на данный момент такой тандем РФ и Ирана беспокоит многих на Ближнем Востоке, и это определенным образом на пользу Украине", - сказала она.

Шелест добавила, что с военной точки зрения это говорит о том, что у РФ есть лимит, которій сокращается.

"Минус в том, что шанс на получение баллистических ракет увеличивается. Здесь ситуация будет разворачиваться, и все будет зависеть от нас. Как мы это сможем повернуть не только на поле боя в нашу пользу, но и на дипломатическом фронте", - подытожила экспертка.

Напомним, за ноябрь и декабрь Россия выпустила по Украине 127 иранских дронов "Шахед", которые она маркирует названием "Герань".

14 декабря представитель Европейского Союза сообщил о планах ужесточать санкции против Ирана, поставляющего дроны в Россию для войны против Украины.

17 декабря представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов проинформировал , что Россия возобновила атаки по Украине беспилотниками, поскольку получила новую партию оружия из Ирана.

В ночь на 19 декабря россияне атаковали Украину дронами из новой партии, Владимир Зеленский отметил , что всего Россия получила от Ирана 250 новых БПЛА.

На следующий день министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил , что Россия планирует предоставить Ирану "передовые военные компоненты" в обмен на беспилотники.

23 декабря глава израильской разведки Моссад Давид Барнеа заявил , что Иран стремится нарастить поставки передового оружия в РФ, которое Россия использует в войне против Украины.