Об этом сообщает таможня США.

Отмечают, что три металлических меча незаконно прибыли из России, а наконечник топора - из Украины. Представители украинского правительства определили предметы как достояние украинского наследия.

"Таможенная и пограничная служба США очень гордится тем, что сыграла важную роль в конфискации этих артефактов, которые были украдены у народа Украины", - сказал директор оперативных подразделений таможенно-пограничной службы США Франсис Руссо.

Посольство Украины в США отметило , что американские таможенники с июля по сентябрь 2022 года задержали около 20 грузов с территории России и с оккупированных территорий Украины. Они поступали в США без должной документации и содержали археологические предметы.

Таможенники заподозрили, что предметы в некоторых грузах могут иметь принадлежность к истории Украины. Отдел расследований и экспертиз Департамента внутренней безопасности США провел ряд экспертиз. Их результаты указывали на то, что подозрения обоснованы.

"Для подтверждения результатов собственных экспертиз, американская сторона через СВР Украины обратилась в Министерство культуры и информационной политики Украины, представители которого в настоящее время подтвердили, что вещи имеют украинское происхождение", - говорится в сообщении.

Институт археологии Украины подтвердил, что в грузах было три меча-акинака скифской культуры VI-V вв. до н. (ареал распространения – лесостепная, степная часть Украины и АР Крым). Также, по информации Института, кремневый шлифованный топор III тысячелетний до н.э. относится к культуре шаровидных амфор ((ареал распространения Северо-Западная Украина).

Кроме того, в грузах были половецкие сабли времен древнерусского государства XI-XII столетия и многое другое.