Таможня США задержала посылку РФ с тремя скифскими мечами. Их передали украинскому посольству
В сентябре 2022 года на таможне США задержали посылку из РФ, в которой находились три скифских меча VI-V вв. до н. и кремневой наконечник топора III тысячелетняя до н.э. Их передали украинскому посольству в США
Об этом сообщает таможня США.
Отмечают, что три металлических меча незаконно прибыли из России, а наконечник топора - из Украины. Представители украинского правительства определили предметы как достояние украинского наследия.
"Таможенная и пограничная служба США очень гордится тем, что сыграла важную роль в конфискации этих артефактов, которые были украдены у народа Украины", - сказал директор оперативных подразделений таможенно-пограничной службы США Франсис Руссо.
Посольство Украины в США отметило , что американские таможенники с июля по сентябрь 2022 года задержали около 20 грузов с территории России и с оккупированных территорий Украины. Они поступали в США без должной документации и содержали археологические предметы.
Таможенники заподозрили, что предметы в некоторых грузах могут иметь принадлежность к истории Украины. Отдел расследований и экспертиз Департамента внутренней безопасности США провел ряд экспертиз. Их результаты указывали на то, что подозрения обоснованы.
"Для подтверждения результатов собственных экспертиз, американская сторона через СВР Украины обратилась в Министерство культуры и информационной политики Украины, представители которого в настоящее время подтвердили, что вещи имеют украинское происхождение", - говорится в сообщении.
Институт археологии Украины подтвердил, что в грузах было три меча-акинака скифской культуры VI-V вв. до н. (ареал распространения – лесостепная, степная часть Украины и АР Крым). Также, по информации Института, кремневый шлифованный топор III тысячелетний до н.э. относится к культуре шаровидных амфор ((ареал распространения Северо-Западная Украина).
Кроме того, в грузах были половецкие сабли времен древнерусского государства XI-XII столетия и многое другое.
- 30 апреля 2022 г. стало известно, что из музея в оккупированном Мелитополе рашисты вывозили скифское золото.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.05
Покупка 38.05Продажа 38.9
-
EUR
Покупка 39.86Продажа 40.82
- Актуальное
- Важное