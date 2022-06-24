Таможня Швейцарии проверяет ввезенное российское золото на соответствие санкционному режиму, - AP
Работники таможенной службы Швейцарии отследили в мае ввоз российского золота из Великобритании в Швейцарию, его стоимость оценивается более чем в $200 млн
Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на заявление таможни.
Отмечается, что работники таможни проверяют, не нарушили ли это 3 тонны золота экономические санкции Швейцарии против России.
В федеральном управлении таможенной и пограничной безопасности заявили, что постоянно отслеживают импорт золота из России. Такой импорт не запрещен, однако есть ряд ограничений. В частности, золотые слитки, сделанные в России, начиная с 7 марта 2022 нельзя продавать в Швейцарии.
Ограничений для ввоза золотых ювелирных украшений и монет из РФ нет. Однако согласно санкциям запрещен экспорт золота в Россию.
Ранее Швейцария вслед за ЕС одобрила шесть пакетов санкций против России в связи с ее вторжением в Украину.
- 23 июня Международная рабочая группа презентовала дорожную карту финансовых санкций против чиновников, олигархов и руководителей компаний РФ. По мнению участников рабочей группы, акцент следует сделать на фамилиях тех олигархов, которые пока избежали санкций в большинстве или во всех юрисдикциях.
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