Таможня предупреждает об очередях на границах с Польшей и Румынией
На въезд в Украину наиболее загруженными остаются пункты пропуска "Краковец", "Ягодин" и "Рава-Руська" на польской границе
Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины по телеграммам.
По ее данным, наиболее загружены на въезд в Украину по состоянию на 10 июля пункты пропуска на польской границе.
В частности, на границе с Польшей в пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск" ожидают по 400 грузовых авто на въезд и выезд в Украину, "Краковец-Корчева" - 660 грузовиков на въезд и 60 - на выезд, "Рава-Руська" -Гребенное” – 550 грузовиков на въезд и 150 – на выезд, “Устилуг – Зосин” – 100 легковых и грузовых авто на въезд и 20 – на выезд, “Шегини-Медика” – 170 грузовиков и 80 легковых на в. 150 грузовиков на выезд.
На границе с Румынией загружены на въезд и выезд пункты пропуска "Порубное - Сирет" (более 200 грузовиков ожидают в очереди в обе стороны), а также "Орловка - Исакча" (250 грузовиков на въезд и 350 - на въезд и выезд) выезд).
Кроме того, около сотни грузовиков ожидает в очереди выезд из Украины на границе с Венгрией, а именно - на пункте пропуска "Тиса-Захонь".
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