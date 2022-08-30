Об этом пишет в телеграмме народный депутат Ярослав Железняк.

Народные депутаты проголосовали за два законопроекта:

О присоединении Украины к Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами (№0165);

О присоединении Украины к Конвенции о процедуре совместного транзита (№0166).

Оба законопроекта проголосованы в целом и набрали более 270 голосов.

"Таможенный безвиз" – это скорее перемещение товаров между странами Европейского региона, меньше бюрократии на самой таможне, меньше возможностей для злоупотреблений, обмен данными с соседними таможнями фактически в режиме реального времени.

Напомним, объединенный комитет Конвенции о совместном транзите и Конвенции об упрощении формальностей 25 августа принял официальное решение пригласить Украину присоединиться с 1 октября 2022 года.

25 июня заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем заявил , что Украина подпишет "транспортный безвиз" с ЕС, после чего разрешения на международные перевозки по странам Союза будут не нужны. По его мнению, количество грузовых перевозок увеличится в 5-7 раз по сравнению с тем, что было до 24 февраля.

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