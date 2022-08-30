Таможенный безвиз с ЕС: Рада ратифицировала Конвенции о совместном транзите и упрощении формальностей в торговле
Рада сделала последний шаг для таможенного безвиза и одобрила две ратификации
Об этом пишет в телеграмме народный депутат Ярослав Железняк.
Народные депутаты проголосовали за два законопроекта:
- О присоединении Украины к Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами (№0165);
- О присоединении Украины к Конвенции о процедуре совместного транзита (№0166).
Оба законопроекта проголосованы в целом и набрали более 270 голосов.
"Таможенный безвиз" – это скорее перемещение товаров между странами Европейского региона, меньше бюрократии на самой таможне, меньше возможностей для злоупотреблений, обмен данными с соседними таможнями фактически в режиме реального времени.
- Напомним, объединенный комитет Конвенции о совместном транзите и Конвенции об упрощении формальностей 25 августа принял официальное решение пригласить Украину присоединиться с 1 октября 2022 года.
- 25 июня заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем заявил , что Украина подпишет "транспортный безвиз" с ЕС, после чего разрешения на международные перевозки по странам Союза будут не нужны. По его мнению, количество грузовых перевозок увеличится в 5-7 раз по сравнению с тем, что было до 24 февраля.
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