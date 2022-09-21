Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

"Конвенция о процедуре совместного транзита, международное применение NCTS – это новая реальность для украинского бизнеса, которая начнется уже с 1 октября", – заявил заместитель Председателя Гостаможслужбы Владислав Суворов во время онлайн-семинара по применению совместного транзита (NCTS), в котором приняли участие около 1500 представителей бизнеса.

При вывозе товаров за пределы таможенной территории Украины на границе с ЕС оформляется транзитная декларация и должна заблаговременно подаваться Entry Summary Declaration (украинская общая декларация прибытия является аналогом такой европейской декларации). И часто эти документы оформляются непосредственно в пункте пропуска на границе. Стоимость соответствующих услуг закладывается в цену перевозки товаров. Вместо этого с применением NCTS у компаний появится возможность подавать такие декларации внутри страны. При получении транзитных упрощений в комбинации с упрощениями, предусмотренными Таможенным кодексом, украинские компании смогут отправлять товары непосредственно со своих складов по меньшей мере в 35 стран-участниц Конвенции о процедуре совместного транзита. Предприятие будет экономить деньги и время непосредственно на границе.

По прогнозу DG TAXUD, Украина может войти в десятку стран по количеству оформления транзитных деклараций.

"Таможня отвечает за контроль товаров. Мы в ЕС стремимся к тому, чтобы меньше времени для контроля тратить на границе, а больше – внутри страны. В Украине пока большинство товаров едет без проверки внутри страны – вся работа по контролю происходит непосредственно на границе. Поэтому на границе образуются очереди. NCTS решает большую часть этой проблемы: есть возможность заранее подать декларацию в систему, после проверки внутри страны поставить нужные пломбы, которые признаются в ЕС. Тогда на границе нужно время только на то, чтоб проситать номер штир-кода, как это делается в супермаркете", – заявил международный эксперт EU4PFM Витянис Алишаускас.

По его словам, если пользователей общего транзита в Украине будет мало, они будут ждать в общей очереди вместе с другими. Однако если большинство будет приезжать на границу после проверки внутри страны, с пломбами - очереди будут существенно меньше. Эксперт призвал бизнес пригласить коллег и конкурентов пользоваться общим транзитом.

На пунктах пропуска на границе с Польшей в очереди стоят сотни грузовиков. Водители-дальнобойщики иногда ждут неделю, чтобы пересечь границу.



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