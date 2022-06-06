Таможенные барьеры в ЕС уменьшены с 4 июня: Украина получила торговые преференции на год, - эксперт по международной торговле Таран
Светлана Таран, руководитель проектов Trade+ и Центра аналитики международной торговли Киевской школы экономики рассказала, что ЕС является крупнейшим стратегическим партнером Украины и занимает около 39% украинской внешней торговли, поэтому нужно с ЕС договариваться, чтобы сделать такие торговые мероприятия системным решением
Об этом она рассказала в эфире Еспресо.
Аналитик прокомментировала предоставление Евросоюзом Украине с 4 июня ряд торговых преференций , которые будут действовать круглогодично.
"Торговые преимущества включают четыре основных мероприятия. Первый – это отмена всех пошлин тарифных квот на все сельскохозяйственные и агропродовольственные товары из Украины. То есть все действовавшие до войны 36 тарифных квот отменяются и можно экспортировать без каких-либо ограничений. Второе - отменяется система входных цен на сельскохозяйственные товары, что применяется к отдельным товарам таким, как помидоры, огурцы, яблоки, груши.Третье – отменяются все пошлины на промышленные товары Украины. нашей металлургии. Соответственно, по нашим оценкам, например, наибольший эффект будет от отмены тарифных квот и антидемпинговых и защитных мер по украинской стали" - отметила эксперт.
Светлана Таран добавила, что эти пошлины уже достаточно были низки и большинство промышленных товаров уже пользовалось беспошлинным режимом ЕС, но все равно некоторые пошлины еще оставались, теперь они отменяются.
"Тарифные квоты касались около 15% экспорта из Украины в страны ЕС и теперь будет полный беспошлинный доступ. И так же антидемпинговые пошлины и защитные меры также были около 15% нашего экспорта в ЕС. По расчетам Еврокомиссии, снятие этих мер позволит сэкономить украинским экспортерам при экспорте в ЕС для тарифных квот – 31 млн евро, для антидемпинговых мер – около 35 млн евро, но это очень приблизительные оценки, потому что рассчитано на примере поставок прошлого года. Сейчас ситуация для украинского экспорта изменилась», – пояснила экспертка по международной торговле.
Также Таран выразила надежду, что такие временные торговые меры после переговоров с ЕС можно сделать системным решением, чтобы либерализация торговли стала более продолжительной.
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