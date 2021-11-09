Там смертная казнь для геев, - первый футболист, совершивший каминг-аут, отказался ехать на ЧМ-2022

Об этом сообщает The Guardian.



Кавалло сказал, что в Катаре для геев предусмотрена смертная казнь, поэтому он боится ехать туда на ЧМ-2022.



"Я читал что-то вроде того, что для геев в Катаре предусмотрена казнь. Я боюсь этого, поэтому не хотел бы ехать. И это огорчает меня. Играть за свою страну – одно из величайших достижений для любого профессионального футболиста. Но осознание того, что турнир пройдет в стране, которая не поддерживает геев и угрожает нашим жизням, пугает. Это заставляет меня переоценить ценности. Что важнее: моя жизнь или карьерные достижения?" - сказал Кавалло.

Джошуа Кавалло выступает за "Аделаиду Юнайтед" из Австралии. 21-летний футболист играет в центре поля и на левом фланге защиты. Transfermarkt оценивает его в 350 тысяч евро.

27 октября полузащитник Джошуа Кавалло первым в мировом футболе совершил каминг-аут.

На счету футболиста один матч за сборную Австралии U19. В октябре 2019 года он провел 18 минут в игре против сверстников из Вьетнама. В национальную команду его не выкладывали.

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