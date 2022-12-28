"Там нет места, которое не полито кровью": Зеленский показал фотографии из Бахмута

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил у себя в telegram .

"Еще в прошлом году там жили 70 тысяч человек, а сейчас остались единицы гражданских. Там нет места, которое не было бы полито кровью. Там не бывает часа, когда бы не звучал страшный грохот артиллерии. Но Бахмут стоит. Наши силы обороны стоят. Украинский Донбасс стоит", - подчеркнул он.

Он также опубликовал фото из разбитого россиянами Бахмута.

20 декабря президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Бахмут, где наградил украинских военных.

28 декабря глава главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов посетил передовые позиции вооруженных сил Украины в Бахмуте.