"Там катастрофическая ситуация со всеми прививками". Врач рассказал, где в Украине меньше всего желающих вакцинироваться

При этом больше всего тех, кто прибегал к анонимной вакцинации из-за осуждения на религиозной почве - из Тячевского района. Об этом заявил врач Виктор Петров, проводивший анонимную вакцинацию в регионе, передает BBC News Украина.

"Это села Белая Церковь, Тересва, Теребля. Там очень распространены адвентизм, баптизм, ортодоксальное православие, другие протестантские течения. Именно оттуда к нам приезжали молодые члены религиозных общин", - рассказывает он.

Врач рассказал несколько историй о более прогрессивной молодежи, которая, несмотря на запреты старших членов семей и общин, преодолевала 100-150 километров до анонимного пункта вакцинации. Все они хотели оставить в кабинете врача как минимум личной информации.

"Они рассказывали, что основная масса их религиозных общин непривита, потому что считают, что это "от нечистого". Это давление, молодые люди даже не говорили своим родным, куда едут. Ни одного старшего человека с такими взглядами убедить прививаться нам не удалось", – говорит Петров.



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В Тячевском районе наиболее распространены антивакцинаторские настроения, и здесь сложная ситуация со всеми прививками, говорит Виктор Петров.

Петров также вспомнил, как "очень известные на Закарпатье люди" в его прививочном кабинете звонили высшему церковному руководству УПЦ МП, чтобы получить благословение на введение дозы вакцины.

По словам Виктора Петрова, антивакцинаторские настроения в некоторых селах Тячевщины распространяются не только на прививку против ковида.



"Там катастрофическая ситуация со всеми прививками: от полиомиелита, краснухи, кори, паротита. Двое умерших от кори несколько лет назад были именно из Тячевщины. Они считают, что если ребенок должен умереть, то он умрет".





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