Карта боевых действий в Украине по состоянию на 10:00 2 мая
"Там, где вас ждут": в Украине запустили платформу для вынужденно перемещенных людей
На портале "Там, где вас ждут" разместили информацию о жилье и гуманитарной помощи в пределах всей Украины
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
На сайте есть возможность:
- узнать о размещении и количестве мест, доступных для бесплатного расселения;
- найти телефоны контактных центров и обратиться за помощью самостоятельно.
"Для этого Минцифра за счет криптофонда Aid For Ukraine закупила 68 планшетов для работников и волонтеров Укрзализныци", - написал министр в telegram.
Укрзализныця сообщила , что зарегистрироваться в системе можно будет не только на вокзале, но и в некоторых поездах.
"Пассажиры могут оставить заявку на эвакуацию с проживанием самостоятельно через контактный центр Укрзализныци по номеру 0 800 503 111. Операторы проконсультируют пассажиров по основным вопросам и внесут данные пассажира в регистрационную форму. Тем же, кто по каким-либо причинам не успел сделать это самостоятельно, будут помогать наши работники на вокзалах и поездах", - говорится в сообщении.
- Сегодня, 2 мая, согласованы две дополнительные локации для посадки людей в эвакуационную колонну, которая выедет из Мариуполя.
- Укрзализныця опубликовала график дополнительных эвакуационных поездов на понедельник, 2 мая.
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