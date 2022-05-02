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Главная "Там, где вас ждут": в Украине запустили платформу для вынужденно перемещенных людей

"Там, где вас ждут": в Украине запустили платформу для вынужденно перемещенных людей

2 мая, 2022 понедельник
11:15

На портале "Там, где вас ждут" разместили информацию о жилье и гуманитарной помощи в пределах всей Украины

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

На сайте есть возможность:

  • узнать о размещении и количестве мест, доступных для бесплатного расселения;
  • найти телефоны контактных центров и обратиться за помощью самостоятельно.
По словам министра, на вокзалах Киева, Харькова, Одессы, Запорожья и Лозовой работники Укрзализныци будут регистрировать в системе тех, кто эвакуируется и помогать с поселением.

"Для этого Минцифра за счет криптофонда Aid For Ukraine закупила 68 планшетов для работников и волонтеров Укрзализныци", - написал министр в telegram.

Укрзализныця сообщила , что зарегистрироваться в системе можно будет не только на вокзале, но и в некоторых поездах.

"Пассажиры могут оставить заявку на эвакуацию с проживанием самостоятельно через контактный центр Укрзализныци по номеру 0 800 503 111. Операторы проконсультируют пассажиров по основным вопросам и внесут данные пассажира в регистрационную форму. Тем же, кто по каким-либо причинам не успел сделать это самостоятельно, будут помогать наши работники на вокзалах и поездах", - говорится в сообщении.
  • Сегодня, 2 мая, согласованы две дополнительные локации для посадки людей в эвакуационную колонну, которая выедет из Мариуполя.
  • Укрзализныця опубликовала график дополнительных эвакуационных поездов на понедельник, 2 мая.
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Михаил Федоров
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