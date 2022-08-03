Об этом в эфире Еспресо сказала психолог Марианна Ткалич.

"Мы измеряем уровень психологической жизнестойкости с начала войны и он иногда несколько западает, то есть становится выше, но, в целом, он достаточно умеренный. У нас хороший уровень преодоления психологических сложностей. Неплохое экономическое поведение – мы готовы искать новую работу, менять профессию". – отметила она.

Ткалич добавила, что многие граждане считают, что в Украине есть возможности реализовать себя и добиться успеха.

"Это немаленькая цифра и война ее не поколебала и в некоторых вопросах даже повысила. У нас выросло количество людей, желающих быть предпринимателями. Мы еще демонстрируем низкий уровень психологического истощения, поэтому мы еще не истощились войной", - сказала психологиня.

По ее мнению, у украинцев сформировался уже определенный иммунитет.

"Нас за последние 30 лет постигло много проблем, экономических кризисов и политических перемен. Мы уже адаптировались, и там, где другие не выживут, мы не только выживаем, а способны строить и развивать. Жить более-менее нормальной жизнью, насколько это возможно в условиях войны, верить в успех, победу. Мы можем быть примером для многих", - подытожила Ткалич.