"Там, где другие не выживут, украинцы способны строить и развивать": психолог об истощении от войны
Украинцы демонстрируют низкий уровень психологического истощения, поэтому люди еще не истощены войной
Об этом в эфире Еспресо сказала психолог Марианна Ткалич.
"Мы измеряем уровень психологической жизнестойкости с начала войны и он иногда несколько западает, то есть становится выше, но, в целом, он достаточно умеренный. У нас хороший уровень преодоления психологических сложностей. Неплохое экономическое поведение – мы готовы искать новую работу, менять профессию". – отметила она.
Ткалич добавила, что многие граждане считают, что в Украине есть возможности реализовать себя и добиться успеха.
"Это немаленькая цифра и война ее не поколебала и в некоторых вопросах даже повысила. У нас выросло количество людей, желающих быть предпринимателями. Мы еще демонстрируем низкий уровень психологического истощения, поэтому мы еще не истощились войной", - сказала психологиня.
По ее мнению, у украинцев сформировался уже определенный иммунитет.
"Нас за последние 30 лет постигло много проблем, экономических кризисов и политических перемен. Мы уже адаптировались, и там, где другие не выживут, мы не только выживаем, а способны строить и развивать. Жить более-менее нормальной жизнью, насколько это возможно в условиях войны, верить в успех, победу. Мы можем быть примером для многих", - подытожила Ткалич.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.53
Покупка 38.53Продажа 39.65
-
EUR
Покупка 38.83Продажа 40.23
- Актуальное
- Важное