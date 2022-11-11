"Там еще есть орки". Ким рассказал, уже вся Николаевщина освобождена от оккупантов
Глава ОВА Ким рассказал, что большинство территорий Николаевщины уже освобождены, впрочем, остается еще территория, где находятся российские захватчики
Об этом рассказал в эфире телемарафона глава Николаевской ОВА Виталий Ким .
До сих пор оккупированной остается территория Кинбурнской косы.
"У нас есть еще Кинбурнская коса, которая находится напротив Очакова из-за лимана - она не освобождена, там еще есть орки. Но большинство территорий уже освобождены", - заявил Ким.
Сообщается, что на освобожденной территории военные продолжают зачистку, затем туда доставят гуманитарку для населения.
"Сейчас мы готовим туда караваны с гуманитарной помощью, разворачиваем администрации военные в освобожденных населенных пунктах. Уже определен человек на местах. Лекарство, еда, электричество, связь - чтобы люди могли жить, потому что они очень долго ждали ВСУ. Сейчас идет зачистка ", – добавь Ким.
Жителей, которой выехали из опасного региона, пока просят не возвращаться, пока там не будут сделаны необходимые работы.
"Оккупанты оставили очень много мин, взрывных устройств, в том числе которыми управляют дистанционно. Они намеренно взорвали мост с машиной скорой помощи, которая вывозила раненого. Они покинули камеры, может, люди", - говорит глава ОВА.
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