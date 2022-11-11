Об этом рассказал в эфире телемарафона глава Николаевской ОВА Виталий Ким .

До сих пор оккупированной остается территория Кинбурнской косы.

"У нас есть еще Кинбурнская коса, которая находится напротив Очакова из-за лимана - она не освобождена, там еще есть орки. Но большинство территорий уже освобождены", - заявил Ким.

Сообщается, что на освобожденной территории военные продолжают зачистку, затем туда доставят гуманитарку для населения.

"Сейчас мы готовим туда караваны с гуманитарной помощью, разворачиваем администрации военные в освобожденных населенных пунктах. Уже определен человек на местах. Лекарство, еда, электричество, связь - чтобы люди могли жить, потому что они очень долго ждали ВСУ. Сейчас идет зачистка ", – добавь Ким.

Жителей, которой выехали из опасного региона, пока просят не возвращаться, пока там не будут сделаны необходимые работы.

"Оккупанты оставили очень много мин, взрывных устройств, в том числе которыми управляют дистанционно. Они намеренно взорвали мост с машиной скорой помощи, которая вывозила раненого. Они покинули камеры, может, люди", - говорит глава ОВА.

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