"Там должны знать, сколько российских тел лежит на украинской земле": Верещук просит Красный Крест вывезти тела оккупантов в РФ
Вице-премьер-министр Ирина Верещук обратилась к Красному Кресту с просьбой вывезти тела погибших оккупантов из Украины в РФ
Об этом она заявила в видеообращении, передает Еспресо.TV.
"Мы обращаем в Международный Красный Крест. Мы просим, чтобы МЧКХ помог вывезти тела российских солдат в РФ. Это тысячи тел оккупантов", - сообщила Верещук.
Она добавила, что это гуманитарная потребность.
"Мы просим сделать так, чтобы тела российских оккупантов покинули территорию Украины и уехали в РФ. Там должны знать, сколько российских тел и сколько оккупантов сегодня лежит на украинской земле", - сказала вице-премьер.
Она призвала Красный Крест решить эту гуманитарную проблему.
"Мы еще раз обращаемся к россиянам: сделайте так, чтобы тел ваших сыновей и мужчин было меньше - иначе, их будут тысячи", - подытожила Верещук.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.27
Покупка 29.27Продажа 32.32
-
EUR
Покупка 32.92Продажа 36.43
- Актуальное
- Важное