"Там должны знать, сколько российских тел лежит на украинской земле": Верещук просит Красный Крест вывезти тела оккупантов в РФ

Об этом она заявила в видеообращении, передает Еспресо.TV.



"Мы обращаем в Международный Красный Крест. Мы просим, чтобы МЧКХ помог вывезти тела российских солдат в РФ. Это тысячи тел оккупантов", - сообщила Верещук.



Она добавила, что это гуманитарная потребность.



"Мы просим сделать так, чтобы тела российских оккупантов покинули территорию Украины и уехали в РФ. Там должны знать, сколько российских тел и сколько оккупантов сегодня лежит на украинской земле", - сказала вице-премьер.



Она призвала Красный Крест решить эту гуманитарную проблему.



"Мы еще раз обращаемся к россиянам: сделайте так, чтобы тел ваших сыновей и мужчин было меньше - иначе, их будут тысячи", - подытожила Верещук.

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