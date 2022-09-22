Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Жена рассказывает оккупанту о российском военном, который якобы находится в Энергодаре, а их там всего 30 человек.

"Он дозвонился до этого комбата, до местного. Он даже не знает, что они ранены, что их нет на позициях. Говорит, что заменять нету кем, что там 30 человек осталось, в этом Энергодаре. При чем тут Энергодар, я так и не поняла", - говорит женщина.

Россиянин переспрашивает, может речь о Днепрорудном: "А он не знал, что нас здесь вообще 10 человек осталось из 20?"

Также жена рашиста говорит, что весной перейти через границу в Россию стоило 100 тысяч.

Российские женщины призывают своих мужчин привозить "трофеи" с убитых украинцев: нашивки, обувь, военные куртки, снятые оккупантами с тел павших в бою украинских защитников.

В перехваченном разведкой разговоре оккупант из самопровозглашенных "ЛДНР" вместе с женой обсудили отступление армии РФ из Харьковской области.

20 сентября СБУ опубликовала разговор, где оккупант рассказал, как они вымещают свою ненависть за поражение от ВСУ на мирном населении – насилуют женщин.

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